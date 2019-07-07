Kan akışını artıran bitter çikolata beynin işlevini iyileştiriyor, konsantrasyonu artırıyor. Tüm bunların yanı sıra bitter çikolata, kalp hastalığı ve diyabet gibi birçok hastalık için ortak bir risk faktörü olan insülin direncini azaltıyor. Kakaodan gelen flavanoller ise kan akışını hızlandırdığı için güneşin cilt üzerindeki zararlı etkilerini önlüyor.