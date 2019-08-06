06 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ülker, 47 çeşit ürünüyle Kurban Bayramı için hazırlıklarını tamamladığını bildirdi. Bayram dönemlerinin tüketiciler kadar Ülker için de özel olduğunu söyleyen Ülker Pazarlama Bölge Lideri Aslı Özen Turhan geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda Ülker’in şekerleme ve çikolata ürünlerine ciddi oranda talep geldiğini ifade etti.
Turhan, "Ramazan Bayramı döneminde çikolata ve şekerleme pazarı 600 milyon TL büyüklüğe ulaştı. Ülker ise Ramazan Bayramı’nda son 12 yılın en yüksek pazar payına ulaştı. Her bayram aynı özen, kalite ve lezzette ürünler sunmak için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.
BAYRAMLIK ÇİKOLATA PAZAR PAYI YÜZDE 33.5 OLDU
Ülker’in hediyelik ve ikramlık çikolatada pazar payının ton bazında yüzde 33.5’e, ciroda ise yüzde 38.6’ya ulaştığını belirten Turhan, "Bayram çikolatalarının bölgelere göre tüketiminde yüzde 31’le Marmara ilk sırada yer alırken yüzde 24’le İç Anadolu ikinci, yüzde 16 ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu üçüncü oldu" diye konuştu.
Şekerlemede en yüksek tüketimin 2018 yılında olduğu gibi yine Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nde görüldüğünü kaydeden Turhan, "Geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı’nda yüzde 36.8 ile en yüksek pazar payını alan iki bölgenin, 2019 Ramazan Bayramı’nda yakaladığı oran yüzde 41.7’ye yükseldi. 2019 Ramazan Bayramı’nda bu iki bölgeyi yüzde 17.4 ile Marmara, yüzde 16.9 ile İç Anadolu izledi" ifadelerinin kullandı.
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