Çikolata üretimi tehlikede mi: İklim krizi kakao ağaçlarını nasıl etkiliyor?
Neredeyse herkes tarafından sevilerek tüketilen çikolata, iklim değişikliğinin etkileriyle karşı karşıya geliyor. Peki, çikolata üretiminin bu durumdan ne kadar etkileneceği düşünülüyor? İşte sizin için, konuya dair bazı çalışmalar ve çikolata üretimine dair uygulanabilecek çözümler...
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Küresel ısınmanın sebep olacağı kuraklık ve sel gibi doğa olaylarının tarım alanlarını yok etmesi, gelecekte insanların yaşamını zorlaştırabilir. Tarım yapılamaması, insanların gerekli besin takviyesi alamamasına sebep olacak. Bu besinlerden olan çikolata, insanların tüketmeyi sevdiği bir yiyecektir bu sebeple üretiminde sıkıntılar yaşanması endişelendirici bir durumdur. İşte, gelecekte çikolata üretiminin nasıl etkileneceğine dair detaylar…
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ÇİKOLATA ÜRETİMİ
Çikolata, kakao ağaçlarında yetişen kakao çekirdeklerinden yapılır. Kakao ağaçları, yüksek nem ve yağışın yanı sıra sıcak ortamlarda gelişir. Kakao çekirdeklerinin büyümesi için yüksek sıcaklıklara ihtiyacı olduğundan iklim krizi sebebiyle yaşanacak yüksek sıcaklıkların çikolatanın yararına olduğunu düşünebilir miyiz?
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Maalesef bu yüksek sıcaklıklar düşünüldüğü gibi iyi sonuç vermez çünkü yüksek sıcaklıkların yanı sıra kakao ağaçlarının yüksek neme de ihtiyacı vardır. Kakao yetiştirilen bölgelerde sıcaklık artışına nem artışı eşlik etmezse kakao ağaçlarının büyümesi zor olabilir bu yüzden sadece sıcak hava işe yaramaz.
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KAKAO ÜRETMEK İÇİN ÇOK MU SICAK OLACAK?
Total Çevre Bilimi dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, iklim değişikliğinin 2050 yılına kadar Dünya'yı yaklaşık 2 derece daha sıcak hale getirmesi bekleniyor. Kakao yetiştirilen bölgelerde normalde maksimum sıcaklıklar 35 derecenin altında ancak iklim tahmin modellerini kullanan araştırmacılar, 2050 yılına kadar kakao ağaçlarının olduğu alanlarda sıcaklıkların 36 dereceye kadar yükseleceğini öngörüyor.
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İklim Değişikliği adlı dergide yayınlanan araştırmaya göre, Fildişi Sahili ve Gana'daki 294 kakao yetiştirme bölgesinin iklim değişikliği tahminlerine göre uygunluğu analiz edildiğinde daha yüksek sıcaklıkların ve daha kuru koşulların kakao üretimini uygunsuz hale getireceği sonucuna ulaşıldı. Ayrıca, mevcut kakao yetiştirilen bölgelerin sadece yüzde 10'u, 2050 yılında kakaoya uygun olmaya devam edecek.
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Yani yüksek sıcaklıklar, buharlaşmaya sebep olacak ve kakaonun yetiştiği bölgelerde (Nijerya, Kamerun ve doğu Fildişi Sahili) kuraklığa benzer koşullara yol açacak. Bu kuraklık, yüksek sıcaklık faktörüne göre kakao üretimini daha kötü etkileyecek çünkü bölgeler, kakao ekimi için uygun olmayacak. Bununla birlikte bazı bölgelerde sıcaklık artışı, yağışlarla telafi edilebilecek ancak her yerde değil.
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ÜRETİME DEVAM ETMEK İÇİN NELER YAPILABİLİR?
2050 yılına kadar önümüzde birkaç onyıl daha olduğu için, uzun vadeli bir çözüm olarak genetiği değiştirilmiş kakao çeşitlerinin yetiştirilmesi ve kuraklık koşullarına rağmen büyümelerinin sağlanmasıyla birlikte mevcut kakao plantasyonlarının bu çeşitlerle değiştirilmesi yapılabilir.
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Başka bir önleme göre kakao ağaçlarını, gölgede tutarak ısıyı dışarıya çekmek mümkündür. Yani kakao ağaçlarının etrafına uzun yağmur ormanı ağaçları dikmek, yüksek sıcaklıkların etkisini azaltmanın bir yolu olabilir. Bu büyük ağaçların gölgesinin kakao yapraklarının sıcaklığını 4 dereceye kadar düşürdüğü düşünülüyor.
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Diğer bir çözüm ise, kakao ekim alanlarının sıcaklığın daha düşük olacağı yüksek rakımlara taşınması olabilir. Ancak bu yüksek rakımlı alanların çoğu doğal ormanlarla kaplıdır bu yüzden ormanların kesilip kakao ekilmesi, iklim değişikliğine daha kötü etki edebilir. Bu yöntem, uygulanacak son çözüm olabilir.
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Sonuç olarak, gelişmiş genetik ve tarımsal ormancılık yöntemlerinin benimsenmesi, kakao yetiştiricilerinin iklime dayanıklı olmasına yardımcı olabilir ve çikolata yemeye devam edebiliriz.
Kaynak: Science of The Total Environment, Science ABC, Climatic Change