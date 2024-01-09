Çikolata üretimi tehlikede mi: İklim krizi kakao ağaçlarını nasıl etkiliyor?

Yani yüksek sıcaklıklar, buharlaşmaya sebep olacak ve kakaonun yetiştiği bölgelerde (Nijerya, Kamerun ve doğu Fildişi Sahili) kuraklığa benzer koşullara yol açacak. Bu kuraklık, yüksek sıcaklık faktörüne göre kakao üretimini daha kötü etkileyecek çünkü bölgeler, kakao ekimi için uygun olmayacak. Bununla birlikte bazı bölgelerde sıcaklık artışı, yağışlarla telafi edilebilecek ancak her yerde değil.