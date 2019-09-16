Çikolata sosu nasıl yapılır?

Çikolata sosu pastalar ve kurabiyeler hatta tatlılar içinde kullanılabilir. Çikolata sosunu evde hazırlamak daha sağlıklıdır.

Çikolata Sosu Malzemeleri:

1.5 su bardağı süt

3 yemek kaşığı şeker

1 su bardağı su

2 yemek kaşığı kakao

1 yemek kaşığı buğday nişastası

Çikolata Sosu Hazırlanması:

Tüm malzemeler bir kabın içerisinde çırpılır sonra pişirilmek üzere bir tencereye boşaltılır ve pişmeye bırakılır.

Uygun kıvamı alınca ocaktan indirilir.

Eğer daha koyu ve yoğun çikolata sosu olması istenirse içerisine bitter çikolata atılabilir.

Afiyet olsun.