Çikolata kisti renkli gözlü kadınları seviyor

ENDOMETRİOZİS KİSTİ KENDİLİĞİNDEN GEÇMİYOR

"Endometriozis tedavisi hastanın belirtileri, yaşı, çocuk isteyip istemediği gibi faktörler göz önünde bulundurularak kişiye özel olarak planlanmalıdır" diyen Prof. Dr. Polat, sözlerine şöyle devam etti: "Endometriozis tedavisinde ilaç ve cerrahi yöntemler ön plana çıkmaktadır. Endometriozis kisti kendiliğinden geçmemektedir. Tedavisi genellikle cerrahidir. Endometriozis tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar kistlerin büyümesini önleyebilmektedir. Ancak bu ilaçlar da kistleri yok etmemektedir. Kist kendi kendine patlayabilir ancak kistin duvarı rahimden çıkartılmadığı için tekrarlama riski oldukça yüksektir."