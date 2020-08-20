Çıkmayan 20 yaş dişinde "kist ve tümör" riski

Bilge, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanda bulunan 32 dişin 4'ünün 20 yaş dişi olduğunu söyledi. 20 yaş dişlerinin kök gelişimini tamamlamasıyla beraber 16 yaşında çıkmaya başladığını belirten Bilge, bazen bu sürecin uzadığına dikkati çekti.
Bilge, hastaların yüzde 95'inde 24 yaşına kadar 20 yaş dişinin çıktığını, bazı kişilerde ise dişin gömülü kaldığını dile getirdi.
Dişlerin gömülü kaldığında diş eti iltihabı yaptığına değinen Bilge, bu durumun vücutta sistematik apselere neden olabileceğine işaret etti.
Bilge, ileri yaşlarda bile 20 yaş dişi çektiği hastalar olduğunu anlatarak, bu durumun yaşı ilerlemiş hastalar için sorunları da beraberinde getirdiğini ifade etti.
- "Hastanın 6 ayda bir takibini yapıyoruz"
Yan tarafta bulunan dişe baskı yapan 20 yaş dişlerin çürümeye de sebep olduğunu vurgulayan Bilge, "Bazen diş etiyle örtülü olsa bile yiyecek artıkları diş etinin altına girebilir ve gömülü durumdaki 20 yaş dişinin çürümesine sebep olabilir. Bu durumda dişi çekmemiz gerekiyor." dedi.
Bilge ayrıca 16-24 yaş aralığında çıkmamış bir dişin mutlaka takip edilmesini gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Eğer 16-24 yaş arasında çıkmayan bir 20 yaş dişi varsa mutlaka görülmeli ve takibi yapılmalı. Kist ve tümöre sebep olabilir. Bu durumda hastanın 6 ayda bir takibini yapıyoruz. Film alıp kist ve tümöre sebep olmuş mu onu değerlendiriyoruz. Hasta ile konuşup riskleri anlatıp çoğunlukla çekiyoruz. Hastalara önerim 24 yaşından sonra ağızda 20 yaş dişi görmüyorlarsa diş hekimine başvurup kontrollerini yaptırmalarıdır."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!