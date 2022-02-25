Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? sorusu savaş haberlerinin gelmesiyle birlikte sıkça araştırılmaya başlandı. Gram altının 900 lirayı aşmasıyla piyasalarda hareketlilik yaşanırken, canlı alıtn fiyatları yakından takip edilmeye başlandı. Peki 25 Şubat Altın fiyatları ne kadar? İşte çeyrek altın ve gram altın fiyatları canlı

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