Çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

AA

İddiaya göre, 826 sokakta bulunan iki katlı evin ikinci katında elektrik arızasından dolayı yangın çıktı.Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Ekipler yangını söndürmeye çalışırken, binadan kopan parçalar bir itfaiye erinin üzerine düştü.İtfaiye eri yara almazken olay yerinin çevre güvenliği sağlandı.Yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.