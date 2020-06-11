Cihat Yaycı röportajı Yunan medyasında

Yunanistan'da yayınlanan Ethnos gazetesinde yer alan "Yunanistan'la İtalya'nın münhasır ekonomik bölge Anlaşması Ankara'da alarm Zilleri çalmasına neden oldu" başlıklı makalede, Yaycı'nın açıklamaları aktarıldı:

"Mavi Vatan doktrininin sonucu olan Türklerin Libya ile yaptıkları anlaşmanın mimarı olarak gösterilen emekli Tümamiral Cihat Yaycı, Haberturk.com'a verdiği demeçte İtalya ile Yunanistan anlaşmasının Türkiye'yi direkt etkilemediğini, bununla beraber bölgede Libya ve Arnavutluk'un çıkarlarına aykırı bir durum ortaya çıkardığını söyledi.

Türk Tümamiral gazeteye verdiği röportajda, Bu anlaşma ile Yunanistan'ın da, adaların karalar gibi tam yetki alanına sahip olması tezinden feragat ettiğini, bu kapsamda Syriza hükümetinden olan bir önceki Dışişleri Bakanı'nın İtalya ile yapılan anlaşmayı eleştirdiğini ve bu anlaşma ile 1977'de Diapondia Adası'na daha fazla hak veren kıta sahanlığı anlaşmasından daha geri bir anlaşma olduğunu söylediğini belirtti."