Cihat Yaycı için 'kovuşturmaya yer yok' kararı

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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 22 Temmuz'da verdiği kovuşturmaya yer olmadığına dair kararının ardından Sözcü yazarı Aytunç Erkin'e konuşan Yaycı, şunları kaydetti:

"İşte Allah büyük ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkımda yürütülen soruşturmaya yönelik hukukçuların 'akademik bir ders niteliğinde' şeklinde tanımladığı ve takdir ettiği bir karar ile hakkımda konuşturmaya yer olmadığı kararı vermiştir. Peki benim 40 yıllık üniformamı kim verecek? Başarılarla dolu mesleki kariyerimin bedelini kim ödeyecek? Haysiyet ve onurumu kim tazmin edecek? İçim yanıyor, kavruluyor, hakkımı helal etmiyorum ve Allah'a havale ediyorum. Ama bu müfteriler durmayacak ve yeni komplo, kumpas ve iftira kampanyaları yapacaklardır."

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