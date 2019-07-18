Cihat Aşkın'la 'Vadide Vals Adımları'

18 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
5. Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri, ‘Vadide Vals Adımları’ konseri ile başladı. Yaşam Vadisi’nde gerçekleşen konserde, keman virtüözü Cihat Aşkın ve Aşkın Ensemble, İstanbullu müzikseverlere büyülü bir gece yaşattı.
Habertürk'ten Emrah Doğru'nun haberine göre, Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen ve bu yılki teması ‘Türk Bestecileri’ olan 5. Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri'nin ilk konseri ‘Vadide Vals Adımları’nda genç bir çiftin sahnede vals yaptı.
AYAKTA ALŞIKLANDILAR
Konsere, Dede Efendi’nin Yine Bir Gülnihal adlı parçasını icra ederek başlayan Cihat Aşkın & Aşkın Ensemble, Soprano Görkem Ezgi Yıldırım’ın eşliğinde ‘Samanyolu, Kuş Olup Uçsam, Hayal Ufkunda, Bir Deniz ki Gözlerin, Pervane, İkinci Bahar, Nazende Sevgilim, Unutulmaz, Hatırla Sevgili, Bekledim de Gelmedin’ adlı vals parçalarını seslendirdi. Fikrimin İnce Gülü adlı valsi, Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk için seslendiren Cihat Aşkın & Aşkın Ensemble’ı dinleyiciler, konser sonunda ayakta alkışladı.
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, konser sonunda yaptığı konuşmada “Yaşam Vadisi’nde notaların dansı çok daha güzel oluyor. Beylikdüzü, her zaman farkını gösteriyor. Biz, BeylikdüzüKlasik'i yaparken aslında İstanbul’un sanat damarlarını da biraz daha genişletmeyi arzulamıştık. Onun için yola çıkmıştık. Şimdi, inşallah 39 ilçede benim güzel başkanım Ekrem İmamoğlu sanat damarlarını daha da genişletecek" diye konuştu. Sanatçılara plaket ve çiçek takdim eden Çalık, " “Bu serin yaz akşamını notalarınızla ısıttınız. Bizleri, çaldığınız bestelerle başka diyarlara götürdünüz. Orkestraya çok teşekkür ediyor, değerli sanatçımız Cihat Aşkın’ın 40. sanat yılını kutluyorum" dedi.
BİR HALK FESTİVALİ
Konserde yaptığı konuşmada, Türk kültürünün çok köklü bir kültür olduğunu vurgulayan dünyaca ünlü keman virtüözü Cihat Aşkın ise,“Sanat eğitimi toplumumuz için en önemli eğitimlerden biri olmalı diye düşünüyorum. Çünkü sanat, bir toplumun kimliğidir. Sanatımızı, kültürümüzü yaşatırsak aslında kendi kimliğimizi yaşatmış oluruz.” dedi. BeylikdüzüKlasik’te yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını da söyleyen Cihat Aşkın, “Bir halk festivali bu. Müzik, sanat halkın içinde yaşıyor...” şeklinde konuştu.
Aşkın Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası'nı da övdü: “Muhteşem bir orkestra dinledim. Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası, muhteşem bir orkestra; onlarla ne kadar gurur duysanız azdır."
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