Süper Lig’in 8. haftasında Kasımpaşa deplasmanda Fenerbahçe’ye 2-1 mağlup oldu.
Maçın ardından basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Cihat Arslan, “Analizler yaptık maç öncesinde Fenerbahçe nasıl oynuyor diye. Coşkulu önde başlıyor ve öne geçmeyi seviyor diye gördük ve analizlerini yaptık. 15-20 dakikayı en azından ikinci bölgede karşılamak gerekiyordu. Ama buna gereken reaksiyon verilemedi. Fenerbahçe gelmeye başladı ve bizim o reaksiyonu göstermek gerekiyordu. Şanssız bir gol yedik. Daha öncesinde gol bulunabilirdi. Bizim üzüldüğümüz konu 1-0'dan sonra daha farklı oynamamız gerekiyordu. İlk yarının sonuna doğru iki oyuncuyu hazırlayın değiştireceğiz dedik. Devre olsun 1-0'a razıydım. Son 10 saniye ayağımızdaki topu vererek gol yedik. Bu bizi geriye itti. Devre arası hamle yapıldı maça ortak olma çabası gösterdik ve 2-1’i yakaladık. Rakibi tedirgin ettik üretken olmaya çalıştık. Elimizden gelen bu kadar oldu. Mağlubiyeti oyun içerisinde kabul etmemek lazım. Takımın ve bazı oyuncuların daha reaksiyonel olmasını bekliyorum“ diye konuştu.
"TOP BİZDEYKEN VE RAKİPTEYKEN FARKI İKİ TAKIM VAR"
Takımın durumuna değinen Arslan, “Teknik direktör olarak çok şeyi kendi içimizde tutuyoruz bu takım yeterli ama elimizde bazı oyuncuların olmaması durumu var. Orta sahamız zenginleşme açısından daha iyi olabilir. Transfer yapılmasa bile yeterliyiz ama işte sakatlarımız mevcut. O yönden sıkıntı yok. Bizim iki takımımız var aslında. Top bizdeyken takım farklı rakipteyken farklı. Bizimde üstesinden gelmemiz mesele bu. Top bizdeyken çok iyi oynayan takım var ama rakibe geçtiğinde aynı savunma iç güdüsü coşkuyu yakalamıyor. Olympiakos kadar asla sert oynayamayız ama bizim ligimiz sertliği kaldıran bir lig. Bazen o sertliği yapmanız gerekiyor hakemi de yanınıza almanız gerekiyor“ ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!