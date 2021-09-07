Kasımpaşa Teknik Direktörü Cihat Arslan, lacivert-beyazlı takımın ligdeki gidişatı ve sezon hedeflerine ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bir oyun felsefesi oluşturmaya çalıştıklarını dile getirerek sözlerine başlayan deneyimli çalıştırıcı, "Çünkü büyük bir ailenin büyük bir parçasıyız. Yani tabii ki gücü olan, devamlı yeni hamleler yapmak isteyen bir büyük bir şirketin, büyük bir holdingin çok önemli bir parçası olarak biz de sahada aynı temsiliyeti göstermek istiyoruz, oyuncu grubuyla beraber. Çünkü çok değerli bir oyuncu grubuna sahibiz. Karakter olarak da öyle ama bizim en büyük misyonumuz iyi oyun, güzel oyun, izleyenlere olan borcumuzu bu şekilde karşılamak istiyoruz. Çünkü hem futbolumuzda herkes güzel şeyler görmek istiyor, pozitif futbol görmek istiyor, üretken futbol görmek istiyor. Biz de buna hizmet etmek istiyoruz. Şimdiye kadar başardığımız şeyler var. Eksik kaldığımız yönler de var. Bunları güçlü yanlarımızda elimizde tutuyoruz. Eksik yanlarımız da analiz ederek bunu tamamlama adına da çalışmalar ortaya döküyoruz" şeklinde konuştu.
TRANSFER AÇIKLAMASI
Bu sene çok güçlü bir lig olacağını şimdiden görebildiğini belirten Arslan, "Transferin son günlerinde de çok enteresan ve önemli hamleler yaparak her takım çok hazır hale geldi. Bu ligin de ileriki haftalarında çok daha sert ve çok daha zevkli karşılaşmalar ve zorlu karşılaşmalar bizi bekliyor. Bu yönde de biz şu ana kadar göstermiş olduğumuz pozitif futbolun devamından yanayız ama aynı zamanda da bu sertliğe karşı da bir alternatif geliştirmek zorundayız. Çünkü evet üretken futbol yapabiliyoruz, önde çok fazla gol pozisyonu ve üretkenliğe katkıda bulunabiliyoruz ama savunma geçişlerinde de sorunlar yaşadığımızı gözlemledik. Bunun üstünde de hem oyuncu grubumuzla analiz ederek hem de çalışmalar olarak Türkiye Ligi'nin bu sertliğine bir adaptasyon da geçirdiğimiz söylenebilir. Bunu da başarırsak çok daha güzel günler görebileceğimizi düşünüyorum. Uzun lig maratonunda da 1-2 son dakika transferi eğer bünyemize katabilirsek kendimizi daha güvende hissedeceğiz" ifadelerini kullandı.
"FARKLI VE KÖTÜ SENARYOLARI KONUŞABİLİRDİK"
Süper Lig’in 3. haftasında 2-0 geriye düşmelerine rağmen sahalarında Galatasaray ile 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmayı da değerlendiren başarılı teknik adam, "Tabii ki biz teknik direktörler olarak beğendiğimiz kısmı çok özelde kısa geçiyoruz. Çok beğendiğimiz yerler var ama hiç beğenmediğimiz ve çok eksik kaldığımız yerler de var. Yani 2-0 sonra biz belki 3’ü yesek çok daha farklı senaryolar ve kötü senaryoları konuşabilirdik. Ama 2-0’dan, 2-2’ye dönme cesareti ve o kararlılık önemli bir karakter. Bunun üzerinde de yoğunlaşıyoruz ama bizi 2-0’a geriye götüren nedenleri de iyi tespit edip eksikleri de gidermemiz gerekiyor" diye konuştu.
"KAZANAN OLMAK İSTİYORUZ"
Ligin 4. haftasında Kayserispor ile deplasmanda oynayacakları mücadele hakkında ise Cihat Arslan, şunları söyledi:
"Çok önemli transferler yaptılar. Çok sağlam, bu lig için çok değerli bir takım kurduklarına inanıyorum. Galatasaray maçının pozitif futbolu bize bir sorumluluk daha getirdi. Yani bu oyunu ısrarla devam etmemiz gerekiyor çünkü herkes bizden bunu bekliyor. Ama işimizin kolay olduğunu da söylemiyorum. Kesinlikle rakibimize saygı duyuyoruz önemli bir maç olacak, güzel bir maç olacak ama her zaman olduğu gibi kazanan olmak istiyoruz."
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