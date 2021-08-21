Süper Lig’in 2. haftasında taraftarı önünde GZT Giresunspor’u 2-0 mağlup etmeyi başaran Kasımpaşa’da Teknik Direktör Cihat Arslan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Galibiyet sonrasında açıklama yapacak olmanın güzel bir duygu olduğunu söyleyen Arslan, “Kazandığımız için mutluyum. Ama teknik direktör olarak kazanmayı bir tarafa bırakıp eksikler üzerine konuşuruz. Kazandık. Bazı oyuncuların önemli performansları var. Oyun planı açısından istediğimiz bir organizasyon değildi. Geçişleri yapamadık ve hücum hattında yoğunlaşamadık. Bu lig için oyunumuzu ve sertliğimizi geliştirmemiz gerekiyor. Dönen toplarda rakibe fırsatlar verdik. Çok kritik bir yerde gol yedik, ofsayt olmasa çok canımız yanacaktı. 4 gün önce gelmemize karşın, kulüpte çalışan arkadaşların da yönlendirmesiyle, kimin daha hazır olduğunu görerek, oyuncuların iyi performansıyla kazandık. Umut Bozok’a ayrı bir teşekkür etmem gerekiyor. Geçen hafta ilk 11 oynadı, bu hafta kenarda başladı. Son oyuna giren oyuncu oldu ama belki de en fazla katkı veren oyuncu oldu” ifadelerini kullandı.
Kasımpaşa’nın Türkiye’nin en güzel tesislerine sahip olduğunu ve milli arada burada çalışacaklarını ifade eden Cihat Arslan, “Kampa gitmeyi düşünmüyorum. Olanaklarımız güzel. Süper Lig’in gerçeği dinamizm, atletizm, teknik-taktik ama bire bir mücadelelere bunu eklememiz gerekiyor. Top rakibe geçtikten sonra agresifliğimizin olması gerekiyor. Cihat Arslan’ın takımı denildiği zaman ikili mücadelelerde biraz daha temaslı oyunu tercih etmeliyiz. Bu hafta Galatasaray ile önemli bir maça çıkacağız. Çok büyük bir camiayla oynayacağız ama belki Giresunspor maçı daha kritikti diyebilirim” diyerek sözlerini tamamladı.
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