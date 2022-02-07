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Cihangir Ceyhan eşi Fatma Ceyhan ve oğlunu ilk kez paylaştı!

Cihangir Ceyhan eşini ve oğlunu ilk kez paylaştı!

Özel hayatını gözden uzakta yaşamayı tercih eden oyuncu Cihangir Ceyhan, eşi Fatma Ceyhan ve çocuğu İlhan ile olan fotoğraflarını ilk kez yayınladı. Oğlunun doğum günü için ailesiyle birlikte objektif karşısında poz veren Ceyhan, paylaşımına, "İlhan Cihangir'imiz 1 yaşında" notunu düştü

07.02.2022 - 13:02 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • 'Sıfır Bir Adana' dizisinde canlandırdığı 'Cio' karakteriyle ünlenen ve sonrasında 'Çukur' ve 'Alev Alev' gibi dizilerde oynayan Cihangir Ceyhan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

  • Özel hayatını gözden uzakta yaşamayı tercih eden 33 yaşındaki oyuncu, ilk kez ailesini paylaştı.

  • OĞLUNUN 1. YAŞ GÜNÜNÜ KUTLADI

    Eşi Fatma Ceyhan ve çocuğu İlhan ile birlikte objektif karşısına geçen Cihangir Ceyhan, oğlunun 1. yaş gününü duygusal bir mesajla kutladı. 

  • Ceyhan, gönderisinde, "İlhan Cihangir'imiz 1 yaşında. Rabbim sana sağlık, afiyet versin evladım. Hızır yoldaşın olsun. Allah sana ilim, irfan bahşetsin." ifadelerini kullandı.

  • CİHANGİR CEYHAN HAKKINDA
     
    1989 yılının Ekim ayında Adana'da dünyaya gelen Cihangir Ceyhan'ın burcu Terazi'dir. Ceyhan, aslen anne tarafından Diyarbakır, baba tarafından ise Elazığlıdır. Ünlü isim, ailenin en küçük çocuğudur.

    Cihangir Ceyhan, yaklaşık 3 sene İstanbul'da kamera önü oyunculuk eğitimi almıştır. Ceyhan, eğitimin ardından doğup büyüdüğü Adana‘ya dönmüştür.

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