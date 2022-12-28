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Konya Cihanbeyli'nin yeni otogar ihalesi gerçekleşti

Konya Cihanbeyli'de yaptırılacak yeni otogarın ihalesi dün gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Mehmet Kale, Cihanbeyli’ye yakışacak bir otogar binasının inşaatına en kısa sürede başlayacaklarını söyledi

Giriş: 28.12.2022 - 12:23 | Güncelleme: ABONE OL
Cihanbeyli yeni otogar ihalesi gerçekleşti
AA

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde yaptırılacak yeni otogarın ihalesi dün gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Mehmet Kale, Cihanbeyli'ye yakışacak bir otogar binası kazandırılacağını belirtti. Kale, ilçeyi Türkiye Yüzyılı'na en iyi şekilde hazırladıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Konya-Ankara arasında geçiş noktasında bulunan ilçeye yeni bir otogar kazandıracağız. İhalesi tamamlanan tesisin inşaatı en kısa sürede başlayacak ve hızla tamamlanarak yeni otogarımız vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Bu proje ve ilçemize desteklerinden dolayı Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay'a çok teşekkür ediyorum."

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