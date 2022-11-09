Cihan Kolivar için tutuklama talebi -En son haberler

AA

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, önceki gün yaptığı tepki çeken açıklamalarının ardından dün gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Kolivar'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Gözaltındaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Kolivar, daha sonra adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından Kolivar tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Kolivar, Habertürk TV canlı yayınında yaptığı açıklamalarda, "Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bilimsel konuşuyorum. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor" ifadeleriyle tepki toplamıştı.

Bu sözlere karşılık, programın moderatörü Afşin Yurdakul, düzeltme istese de Kolivar açıklamalarını sürdürmüştü.

Kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 301/1 maddesi uyarınca "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılamak" suçundan resen soruşturma başlatılan Kolivar, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.