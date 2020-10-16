Çocuğunuz koyduğunuz ismi hayatı boyunca taşıyacak. Bu yüzden ismi sadece koymak için koymamak gerekir. Anlamı, Kuranda geçip geçmediği gibi pek çok şeye bakarak isim koymalısınız. Cihan ismi ile de sık karşılaşıyoruz. İsim erkek kız fark etmeden 2 cinsiyete de koyuluyor. Peki, Cihan isminin anlamı ne? İşte Cihan ismi ile ilgili bilinmesi gerekenler.
Cihan İsminin Anlamı Nedir?
Dünyada yaşayan insanların tamamı anlamındaki Cihan aynı zamanda yerküresi, yeryüzü, kainat, alem, dünya olarak da anlamlandırılmış.
Cihan adının Türkiye sıralamasının 149 olduğu görülüyor. Türkiye’de Cihan adını taşıyan kişi sayısının ise yaklaşık 72500 olduğunu görüyoruz. İstanbul için ise bu sayı hemen hemen 16400’e tekamül ediyor. Türkiye’de her 1130 kişiden birinde Cihan adı karşımıza çıkıyor.
Cihan İsmi Kuran'da Geçiyor Mu?
Cihan adını Kuran'da görmek mümkün değil. Bununla beraber ismi çocuklarınıza koymanızda hiçbir problem yok. Cihan adı caiz isimler arasında yer alıyor.
Cihan İsminin Özellikleri
Bu ismin en belirgin özelliği duygusallık. Hayatlarına her daim duygusallıkla yön veriyorlar. Hatta verecekleri en önemli kararda bile duyguları mantıklarının çok önüne geçiyor. Bu nedenle nadiren de olsa yanlış kararlar alıp üzülebiliyorlar. Ancak genel olarak güçlü sezgilere sahip oldukları için doğru kararlar alıyorlar.
İş hayatlarında da duygusallıkları ön plana çıkıyor. Onlar için çalıştıkları işin insanlara fayda sağlaması büyük önem taşıyor. Ancak böyle bir işte huzurla çalışabiliyorlar. İnsanlardan bekledikleri ise sınırlara hapsedilmemiş bir sevgi ve sadakat.
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