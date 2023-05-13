ÇİĞLİ, DİKİLİ, FOÇA SEÇİM SONUÇLARI 2023
Çiğli, Dikili, Foça Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi Sonuçları, Haberturk.com'da olacak. YSK'nın yayın yasağı kararının kalkmasının ardından ilçe ilçe, canlı olarak 2023 Çiğli, Dikili, Foça Seçim Sonuçlarını takip edebilirsiniz.
Habertürk Çiğli, Dikili, Foça Seçim Sonucu sayfası ile Cumhurbaşkanlığı ve partilerin oy oranlarını güncel ve anlık olarak takip edebilirsiniz.
Çiğli 2023 Milletvekili Genel Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız
Çiğli 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız
Dikili 2023 Milletvekili Genel Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız
Dikili 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız
Foça 2023 Milletvekili Genel Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız
Foça 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız