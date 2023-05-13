Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Çiğli, Dikili, Foça Seçim Sonuçları 2023: Çiğli, Dikili, Foça Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimlerinde Kim Önde?

Çiğli, Dikili, Foça Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimlerinde Kim Önde?

14 Mayıs Pazar günü Türk halkı Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri için sandığa gidiyor. Seçmenlerin 17.00'de bitecek olan oy kullanma işleminden sonra Çiğli, Dikili, Foça Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları Haberturk.com'dan takip edilebilecek. İşte Çiğli, Dikili, Foça Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları...

Giriş: 13.05.2023 - 22:27 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM
Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.