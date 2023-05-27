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Çiğli, Dikili, Foça Seçim Sonuçları 2023: Çiğli, Dikili, Foça Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu Oy Oranları

Çiğli, Dikili, Foça Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu Oy Oranları

14 Mayıs Pazar günü vatandaşlar 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitmişti fakat salt çoğunluk sağlanamamasından dolayı seçim ikinci tura kalmıştı. 28 Mayıs Pazar günü vatandaş, ikinci kez oy kullanacak. Bu kapsamda Çiğli, Dikili, Foça Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Oy Oranlarıda 28 Mayıs Pazar günü netlik kazanmış olacak. İşte Çiğli, Dikili, Foça Seçim Sonuçları ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Oy Oranında son durum...

Giriş: 27.05.2023 - 22:01 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • 14 Mayıs günü yapılan 13. Cumhurbaşkanlığı seçimi 28 Mayıs Pazar günü tekrarlanacak. Seçimin ilk turunda yüzde 50+1 oranında salt çoğunluğun sağlanamamıştı bu sebeple seçim ikinci tura kalmıştı.  Vatandaşların gündeminde tekrar sandık başına gidilecek olması sebebiyle Çiğli, Dikili, Foça Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Oy Oranları yer aldı. İşte 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Çiğli, Dikili, Foça Seçim Sonuçları ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun güncel oy oranları...

  • ÇİĞLİ, DİKİLİ, FOÇA SEÇİM SONUÇLARI HABERTURK.COM'DA OLACAK

    Ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 arasında gerçekleştirilecek. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

    YSK, seçimlerin ilk turunda (14 Mayıs) seçim yasaklarının 18.30 itibarı ile sona erdiğini açıklamıştı. YSK'nın yayın yasağının kalkması ile beraber 2023 Çiğli, Dikili, Foça Seçim Sonuçları ve Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranları Haberturk.com Çiğli, Dikili, Foça Seçim Sonucu sayfasında anbean yayınlanacak.

    ÇİĞLİ SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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    FOÇA SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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  • ÇİĞLİ, DİKİLİ, FOÇA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUCU VE ADAYLARIN OY ORANLARI

    İstanbul Bahçelievler 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Haberturk.com'un Çiğli, Dikili, Foça Seçim Sonuçları ekranından canlı ve son dakika gelişmeleri ile takip edebilirsiniz. Hemen aşağıdaki bağlantıya tıklayarak Çiğli, Dikili, Foça Seçim Sonuçları sayfasını görüntüleyebilir ve Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu ilçede aldığı toplam oy sayısı ile oy oranını görüntüleyebilirsiniz.

    2023 ÇİĞLİ SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    DİKİLİ SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    FOÇA SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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