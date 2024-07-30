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        Haberler Gündem Güncel Çiğköfteci Osman Arslan'ın yılan sevgisi görenleri şaşırtıyor | Son dakika haberleri

        Çiğköfteci Osman Arslan'ın yılan sevgisi görenleri şaşırtıyor

        Adana'daki otogarda çiğköftecilik yapan Osman Aslan'ın yılan sevgisi görenleri şaşırtıyor. Çocukluğundan beri yılanlara ilgi duyduğunu belirten Arslan, "Koynumda bile yılan besliyorum. Onlara ciğer, kurbağa yedirip süt içiriyorum" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 10:23 Güncelleme: 30.07.2024 - 10:34
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          Adana Otogarı'nda uzun yıllardır çiğköfte satarak geçimini sağlayan 62 yaşındaki Osman Aslan'ın yılan sevgisi görenleri hayrete düşürüyor.

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          Halk arasında 'zehirsiz kara yılan' olarak bilinen yılanları besleyen ve defalarca ısırılan Aslan, halen yılanları bir an olsun bırakmıyor ve onları elleriyle süt içirerek besliyor. Ayrıca Osman Aslan, Adana Otogarı'nda yılanlarla şov yapıyor.

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          Osman Aslan, geçtiğimiz gün Adana Otogarı'nda koynunda beslediği yılanlarla şov yaparken elindeki yılan tarafından kaşından ısırıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken video sosyal medyada milyonlarca kez izlenip beğenildi.

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          "ONLARLA YATIYOR ONLARLA KALKIYORUM"

          Osman Aslan, kendisinin 'Yılancı Osman' olarak bilindiğini anlatarak, "Benim yılanlara karşı bir sevgi ve sempatim var. Yılanları çok seviyorum. Ben yılanlarla yatıyorum, kalkıyorum. Zerre kadar zarar görmedim. Yılancılık çocukluğumdan beri bizim ailede var. Millet kahvede okey oynar veya masa kurar eğlenir. Ben arabama biner araziye gider yılan ararım. Benim işim bu. Onları öperim, severim, geri bırakır ve dağa salarım. Koynumda bile yılan besliyorum. Onlara ciğer, kurbağa yedirip süt içiriyorum" ifadelerini kullandı.

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          Adana Otogarı'nda esnaflık yapan Hikmet Toprak ise 'Yılancı Osman'ın bilindik bir sima olduğunu belirterek, "Ağabeyimizin yılanlara çocukluğundan bu yana bir sevgisi var. Hayvanlara eziyet yapmaz. Burada kendi elleriyle besliyor. Kurbağa topluyor onlara geceleri. Kasaplardan ciğer alarak yediriyor. Kaselerde süt içiriyor hayvanlara. Hayvan sevgisi çok. Eziyet etmez hayvanlara. Aşırı derecede hayvan ve yılan sevgisi var adamda. İnsanlar Osman abiyi yılanlarla gördüklerinde çok şaşırıyorlar. Adam koynunda yatırıyor, eliyle besliyor" diye konuştu.

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