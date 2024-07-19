Ciğerlerimiz yanıyor

Şiddetli rüzgarın etkisiyle ekiplerin müdahalesinin zorlaştığı yangına Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 16 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 2 hizmet aracı, 9 uçak, 3 helikopter, 6 dozer, 2 ekskavatör, 1 treyler ve diğer kamu kurum ve Kuruluşlarından gelen 22 araç ve iş makinesi ile birlikte toplam 88 araç 170 personel ile müdahale edildi. Soğutma çalışmaları sonrasında hasar tespit ve yangının çıkış nedeniyle soruşturma başlatılacak.