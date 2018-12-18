AYŞEN GRUDA'YA GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Tunç, öğle saatlerinde hastaneye kaldırılan Ayşen Gruda ile ilgili de "Ayşen çok eski dostumdur. Yeri doldurulamayacak bir sanatçıdır. Acil şifalar diliyorum. Bir an önce sevenlerinin arasında olması en büyük temennim" diyerek usta sanatçıya geçmiş olsun mesajı gönderdi.