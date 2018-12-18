19 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
Çiğdem Tunç'un hem yönettiği hem de Şehrazat karakterine hayat verdiği oyunun galasına aralarında Nevra Serezli, Engin Çağlar, Ruhsar Öcal, Abdullah Şahin, Betül Arkın, Kaan Cüreklibatur, Banu Noyan, Parla Şenol, Hazım Körmükçü ve nişanlısı Zeynep Tandoğan, Murat Parasayar, Acelya Elmas, Murat Evgin, Tuğba Özay, Ece Gürsel, Neslihan Yargıcı'nın da bulunduğu ünlü isimler katıldı.
"O KOLTUK MEHMET ALİ'Yİ BEKLİYOR"
Çiğdem Tunç, yıllarca aynı sahneyi paylaştığı ve her oyunun galasında kendisini yalnız bırakmayan Mehmet Ali Erbil'i unutmadı.
60 gündür yoğun bakımda yaşam savaşı veren Mehmet Ali Erbil için ön sırada özel yıldızlı koltuk hazırlandı. Galaya katılanlar Mehmet Ali Erbil'e ait koltuğu görünce duygusal anlar yaşadı.
Çiğdem Tunç, "Vefalı olmalı insan. Benim hayatımın en güzel yılları Mehmet Ali Erbil'le geçti. Her sene oyunlarımın galasına mutlaka gelir, destek olurdu. O yıldızlı koltuk Mehmet Ali'yi bekliyor. İyileşecek, sağlığına kavuşacak yine orada oturacak" diyerek can dostuna sevenlerinden dua istedi.
Binbir Gece Masalları'nı sahneye taşıyan Çiğdem Tunç, oyun öncesi duygularını "Çok severek oynuyoruz. Yetişkinlere masallar anlatıyoruz. Binlerce yıl geriden gelen hikayeleri sahneye taşıyoruz. Çok mutluyum" sözleriyle ifade etti.
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