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        Çiğ süte yüzde 35 zam

        Ulusal Süt Konseyi çiğ inek sütü tavsiye fiyatını yüzde 35.3'lük artışla 8.5 liradan 11.5 liraya yükseltti

        Habertürk
        Giriş: 13.07.2023 - 14:40
        Çiğ süte yüzde 35 zam
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        Ulusal Süt Konseyi yeni çiğ süt tavsiye fiyatı kararını açıkladı. Buna göre çiğ süt tavsiye fiyatı 8.5 liradan 11.5 liraya çıkarıldı.

        Konsey'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

        "13 Temmuz 2023 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında alınan karar gereği;

        1 Ağustos 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %3,6 yağ ve %3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı üreticinin eline litre başına net geçecek şekilde (çiğ süt desteği hariç) 11,50 TL olarak belirlenmiştir. Soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılandığı takdirde bu giderler üreticiye ilave olarak ödenecektir.

        Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir dizyem (0,1’lik değişim) için ± 17 Kuruş fark uygulanacaktır."

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