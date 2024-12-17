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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Çiğ süt tavsiye fiyatı açıklandı - İş-Yaşam Haberleri

        Çiğ süt tavsiye fiyatı açıklandı

        Ulusal Süt Konseyi (USK), çiğ süt tavsiye fiyatının 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olmak üzere üreticinin eline litre başına net 17,15 lira geçecek şekilde belirlenmesine karar verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 18:41 Güncelleme: 17.12.2024 - 18:41
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        Çiğ süt tavsiye fiyatı açıklandı
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        Ulusal Süt Konseyi'nin (USK) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, çiğ süt tavsiye fiyatı 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olmak üzere tespit edildi.

        Buna göre, yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı, üreticinin eline litre başına net 17,15 lira geçecek şekilde belirlendi. Soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılandığı takdirde, bu giderler üreticiye ilave ödenecek. Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir 0,1'lik değişim için 25 kuruş fark uygulanacak.

        Öte yandan, daha önce alınan karar gereğince çiğ süt tavsiye fiyatı, üç aylık periyotlar halinde yeniden değerlendirilecek.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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