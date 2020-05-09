Süt üreticilerine bu yıl sağlanacak çiğ süt desteği ve süt piyasasının düzenlenmesine ilişkin hususlar belli oldu.
2020 Yılında Yapılacak Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararla çiğ süt üretiminde sürdürülebilirlik ve üretici fiyatlarında istikrar amaçlanırken, bu yıl uygulanacak çiğ süt desteği ve süt piyasasının düzenlenmesine ilişkin hususlar da belirlendi.
Buna göre, üretmiş olduğu çiğ sütü, süt işletme tesisine satan, birlik ve kooperatif gibi üretici örgütüne üye olan yetiştiricilere, manda, inek, koyun ve keçi sütü ile soğutulmuş inek sütüne, üretici örgütleri kanalıyla pazarlanan soğutulmuş inek sütüne, Tarım ve Orman Bakanlığının belirleyeceği dönemler ve birim fiyatlar üzerinden destekleme ödemesi yapılacak.
Üretmiş olduğu çiğ sütü, süt piyasasının düzenlenmesi uygulaması kapsamında, üretici örgütleri aracılığıyla süt ürününe çevirterek Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürlüğüne satan üreticiler çiğ süt desteklemesinden yararlanabilecek.
UYGULAMA 2 YIL DEVAM EDECEK
Ari işletme belgeli süt üreten işletmeler, çiğ sütlerini, ürünün arzı, satışı bulunan işletme kayıt belgesine sahip ve Bakanlık Süt Kayıt Sistemi'ne (BSKS) kayıtlı yerel perakendecilere, işletme kayıt belgesine sahip BSKS'ye kayıtlı süt dolum tesislerine fatura veya müstahsil makbuzu karşılığında satmaları şartıyla çiğ süt desteklemesinden yararlandırılacak.
Süt piyasasının düzenlenmesi uygulamasında, ESK tarafından yapılan alım ve satım arasında oluşacak fark, hayvancılık destekleme bütçesinden karşılanacak. Süt piyasasının düzenlenmesine ilişkin uygulama 2 yıl devam ettirilecek.
Merkez birliğini kurmuş ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri ve üretici birlikleri veya tarımsal amaçlı kooperatif üyelerinin hak ettikleri desteklerden, belirlenen oranlarda çiftçi örgütlerini güçlendirme adı altında sistem üzerinden kesinti yapılacak. Kalan miktar yetiştirici ve üreticilerin hesabına ödenecek.
Bu yıldan kalan ödemeler 2021 yılı bütçesinde hayvancılık desteklemeleri için ayrılacak ödenekten yapılacak.
Kararda belirlenen hükümlere uymayanlar, gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve belge ibraz edenlerle kamu kurum ve kuruluşları, çiğ süt desteği ödemelerinden yararlanamayacak.
Karar, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.
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