Çığ riski nedeniyle Van-Hakkari karayolu kapatıldı
Van Başkale'de dün çığ düşmesi nedeniyle bir kişi yaşamını yitirmiş, 12 kişi yaralanmıştı. Çığ riski nedeniyle Van-Hakkari karayolu geçici bir süre ulaşıma kapatıldı
Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü, çığ riski nedeniyle Van-Hakkari karayolunu 18.00-07.00 saatleri arasında ulaşıma kapattı.
Van-Hakkari karayolu üzerindeki Güzeldere Geçidi bölgesine dün akşam saatlerinde çığ düşmüştü. Düşen çığ nedeniyle yolda seyir halindeki yolcu minibüsü, kar yığınlarıyla sürüklenerek şarampole yuvarlanmış, olayda ise 1 kişi hayatını kaybederken 12 kişi de yaralanmıştı.
Fotoğraf: İHA
Van-Hakkari karayolunun Güzeldere Geçidi’nde meydana gelen çığın ardından karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Bugün sabah saatlerinde kontrollü şekilde açılan yolda çığ riskinin devam etmesi üzerine saat 18.00’den sabah 07.00’ye kadar araç trafiğine kapatıldı.
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