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        Haberler Yaşam Çiğ köftenin ilginç ortaya çıkış hikayesi: Tarihi kral Nemrut'a kadar uzanıyor!

        Çiğ köftenin ilginç ortaya çıkış hikayesi: Tarihi Kral Nemrut'a kadar uzanıyor!

        Türkiye'nin değerli yöresel lezzetlerinden birisi olan çiğ köftesinin ortaya çıkış hikayesi 4000 yıl öncesine kadar dayanıyor. Çiğ köfte tarih boyunca sadece bir yemek olarak değil sosyal etkileşimlerin paylaşımı haline de gelmiştir. Adıyaman tarafından tescillenen çiğ köftenin ortaya çıkış hikayesini sizler için derledik.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2023 - 17:06 Güncelleme: 03.10.2023 - 17:06
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          Kültürel miraslardan birisi olan çiğ köfte, 2008 yılında Şanlıurfa, 2018 yılında etsiz hali ile Adıyaman tarafından tescillenmiştir. Çiğ köftenin geçmişi 4 bin yıl öncesine kadar dayanır. Nasıl bulunduğuna dair net bilgi olmamasına rağmen kaynaklarda ateş yakılamadığı için et ve bulgurun yoğrulması sonucu ortaya çıktığı yazar.

        • 2

          ÇİĞ KÖFTENİN İLGİNÇ ORTAYA ÇIKIŞ HİKAYESİ

          Çiğ köftenin ana vatanı Güneydoğu Anadolu'da hikayesi şöyle anlatılır; Adıyaman yöresinde eski bir medeniyetin kralı olan Nemrut, İbrahim peygamberi tek tanrıya inandığı için yakmaya için yakmaya karar verir.

          Halkına verdiği emir üzerine krallıktaki bütün ağaç ve odun parçaları büyük bir meydanda toplanır. Evlerde yemek pişirmek için odun kalmamıştır ve ateş yakılması da yasaklanmıştır.

        • 3

          Halk kralın emriyle günlerce tahta parçalarını meydanda toplamıştır. Dağda avlandığı için bu emirden habersiz olan bir avcı, avladığı geyiği evine getirerek eşinden pişirmesini ister. Eşi kralın ateş yakma yasağını anlatır. Bunun üzerine avcı geyiğin sağ budunu ayırır ve ince ince taşla döver. Bulgur, biber ve tuz katarak ezdiği eti yoğurur. Böylece ortaya ilk çiğ köftenin çıktığı rivayet edilir.

        • 4

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          Çiğ köftenin Mardin'deki hikayesi ise şu şekilde; Ağanın köyde ateşi yasaklaması sonucunda evde bozulmaya yüz tutmuş etler bulgur, acı biber, soğan ve tuz gibi gıdalarla yoğurulur ve çiğ köfte bulunur.

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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