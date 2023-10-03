Çiğ köftenin ilginç ortaya çıkış hikayesi: Tarihi Kral Nemrut'a kadar uzanıyor!

ÇİĞ KÖFTENİN İLGİNÇ ORTAYA ÇIKIŞ HİKAYESİ

Çiğ köftenin ana vatanı Güneydoğu Anadolu'da hikayesi şöyle anlatılır; Adıyaman yöresinde eski bir medeniyetin kralı olan Nemrut, İbrahim peygamberi tek tanrıya inandığı için yakmaya için yakmaya karar verir.

Halkına verdiği emir üzerine krallıktaki bütün ağaç ve odun parçaları büyük bir meydanda toplanır. Evlerde yemek pişirmek için odun kalmamıştır ve ateş yakılması da yasaklanmıştır.