Çiğ köfteciye sopalı ve silahlı saldırı kamerada

İstanbul'da, çiğ köfte dükkanına gelen grup, baba ve oğlunu sopalarla darbettikten sonra silahla ateş açtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Beyoğlu ilçesi Tarlabaşı Bulvarı'ndaki bir çiğ köfte dükkanında saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Sabah saatlerinde dükkana gelen bir kişi, önce çiğ köfte istedi. Ardından da iddialara göre "Burada bana haraç vermezsen yaşayamazsın, iş yerini başına yıkarım" diyerek tehdit etti.
SOPALARLA DARBETTİLER
Bir süre sonra ellerinde silah ve sopalarla 10 kişi dükkana geldi. Dükkanın önünde baba ve oğluna saldıran kişiler sopalarla darbetti. Saldırganlar bir süre sonra dükkan camına silahla ateş ederek olay yerinden uzaklaştı.
"HARAÇ VERMEZSEN DÜKKANI BAŞINA YIKARIM"
Saldırıya uğrayan dükkan sahibi Sami Y. olayı şöyle anlattı:
"Saat 04.30 gibi bir kişi gelerek benden dürüm aldı. Bana 'buralarda ben olmadan yaprak kımıldamaz. Sen de buradaysan bana haracını vereceksin' dedi. Haraç vermezsen bu dükkanı senin başına yıkarım dedi. Telefon ile konuşarak dışarıya çıktı. Aradan 10 dakika geçti. 15-20 kişi sopalarla, silahlarla bize saldırmaya başladılar. Babama saldırdılar. Bana saldırdılar.
TARLABAŞI BULVARI'NA BİR EL ATSINLAR
Ben kendimi mutfağa kilitledim. Arkadan bana bıçak salladı. Montumu sıyırdı. Ben de kendimi içeri attım. İçlerinden biri silahını çıkararak ateş etmeye başladı. Camı kırdılar. Ben bu olayın planlı olduğunu düşünüyorum. 10 dakikada bu kadar kişi toplanamaz. Ben buradan devlet büyüklerimize sesleniyorum. Burada daha çok cinayetler, yaralamalar olmadan Tarlabaşı Bulvarı'na bir el atsınlar.
HÂLÂ BİZE HABER GÖNDERİYORLAR
Burada her mahallenin her sokağın çetesi var. Grupları var. İşin enteresan tarafı bu insanlara para veren esnaflar var. Emniyete giderek şikâyetçi oldum. Bana, babama ve dükkanımıza saldıranların acilen yakalanmasını istiyorum. Can güvenliğimiz yok. Hâlâ bize haber gönderiyorlar. 'Şikâyetçi olmayın' diyorlar" dedi.
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