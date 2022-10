Çiğ köfteciye sopalı ve silahlı saldırı kamerada

HÂLÂ BİZE HABER GÖNDERİYORLAR

Burada her mahallenin her sokağın çetesi var. Grupları var. İşin enteresan tarafı bu insanlara para veren esnaflar var. Emniyete giderek şikâyetçi oldum. Bana, babama ve dükkanımıza saldıranların acilen yakalanmasını istiyorum. Can güvenliğimiz yok. Hâlâ bize haber gönderiyorlar. 'Şikâyetçi olmayın' diyorlar" dedi.