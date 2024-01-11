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        Haberler Gündem Güncel Çiğ et sokak hayvanlarını saldırganlaştırıyor mu?

        Çiğ et sokak hayvanlarını saldırganlaştırıyor mu?

        Sokak hayvanlarının saldırgan davranışlar sergilenmesinin nedenlerinden biri çiğ et verilmesi mi? Veteriner Hekim Emin Yüzüak hem bu soruya yanıt verdi hem de sokak hayvanlarına verilecek besinler konusunda uyarıda bulundu

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        Giriş: 11.01.2024 - 12:11 Güncelleme: 11.01.2024 - 12:11
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        Çiğ et tehlikeli mi?
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        Sokak hayvanlarının barınma sorunu da saldırı haberleri de devam ediyor. Sokak hayvanlarının saldırgan davranışlar sergilemesinde verilen besinlerin önemine yönelik Veteriner Hekim Emin Yüzüak Habertürk’e açıklamalarda bulundu.

        “ÇİĞ ET YEDİKLERİNDE KUVVETLİ HİSSEDİYORLAR"

        Yüzüak, "Çiğ et gibi besinlerle beslenen hayvanlar daha saldırgan olabiliyor. Özellikle küçük çocuklar ve savunmasız bireyler, bu saldırılardan etkilenebiliyor. Çiğ et verilmesi zararlı olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış bir şey. Ciddi derecede parazitlere maruz kalabiliyor hayvan veya vücutta bulunan parazitler çiğ et gördüğünde çok daha hızlı bir şekilde çoğalma yapabiliyor. Çiğ et yediğinde kendisini çok kuvvetli hissediyor. Bundan kaynaklı olarak da çocuklara ve özellikle saldırabileceğini düşündüğü insanlara saldırıyorlar” diye konuştu.

        ÇİĞ ET PARAZİT BARINDIRIYOR!

        Yüzüak, çiğ etin parazit barındırma riskine işaret ederek, bu durumun hem hayvanlar hem de bu hayvanlarla temas eden insanlar için ciddi sağlık riskleri oluşturduğunu belirtti. Yüzüak, "Sadece çiğ et değil kuşkusuz marketten alınan sucuk, sosis gibi işlenmiş gıdalar da hayvanların sağlığına zarar veriyor. Ekinokokkoz dediğimiz parazit insanlarda ve hayvanlarda akciğerlerde semptomlar oluşturuyor. Kist odakları oluşturarak hayvanların ve insanların ölüme varabilecek bazı hastalık semptomlarına yol açabiliyorlar. Bunlardan korunmanın en iyi yolu ev ortamında parazit aşılarını ve ilaçları düzenli olarak yaptırmak gerekiyor.” dedi.

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