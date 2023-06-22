Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Çiftlikteki yangında 12 bin 500 tavuk öldü

Diyarbakır'da çiftlikte çıkan yangında 12 bin 500 tavuk öldü

Diyarbakır'da bir çiftlikte çıkan yangında 12 bin 500 tavuk öldü, 18 bin tavuk da dumandan etkilendi

Giriş: 22.06.2023 - 19:35 | Güncelleme: ABONE OL
Çiftlikteki yangında 12 bin 500 tavuk öldü
DHA

Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Ambar Mahallesi'nde Fikret Salıkyüz'e ait tavuk çiftliğinde, kümeslerin bulunduğu iki bloğun birinde dün gece saatlerinde yangın çıktı.

Alevler kısa sürede yayılırken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yapılan incelemede çiftlikteki 52 bin tavuktan 12 bin 500'ünün öldüğü belirlendi. Dumandan etkilenen 18 bin tavuk da veteriner hekimlerce tedaviye alındı. Salıkyüz'ün yaklaşık 4 milyon lira zararı olduğu belirtilirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Siirt'te tarım araçları devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Siirt'te tarım araçları devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Cip ile otomobil çarpıştı, sürücüler öldü
Cip ile otomobil çarpıştı, sürücüler öldü
İki ailenin kavgası kanlı bitti: 2'si ağır 6 yaralı
İki ailenin kavgası kanlı bitti: 2'si ağır 6 yaralı
Tokat Valiliği şebeke suyundan zehirlenme iddiasını yalanladı
Tokat Valiliği şebeke suyundan zehirlenme iddiasını yalanladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.