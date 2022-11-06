Çiftlikbank mağduru yeniden dolandırıldı

Sarıyer’de yaşayan Faruk Aslan, oğlunun trafik cezasını internet üzerinden ödemek isterken banka hesabındaki bütün paranın çekildiğini fark etti. İnternet dolandırıcılarının hedefi olan Aslan, savcılığa giderek şikayette bulundu.
Sarıyer’de yaşayan Halil Rahman Aslan’a motosikleti ile Beşiktaş’a kask takmadığı gerekçesiyle ceza yazıldı. Oğlunun trafik cezasını ödemek isteyen baba Faruk Aslan, telefonu ile internete girerek cezayı ödemek istedi. Karşısına çıkan ilk siteye tıklayarak trafik cezası ödemek için kart bilgilerini giren Aslan, gelen mesaja onay vermesiyle şok yaşadı. Banka hesabındaki 4 bin TL'si bir anda çekilen Aslan, dolandırıldığını anladı.
Trafik borcunu ödemek isterken bütün parasını dolandırıcılara kaptıran Faruk Aslan, “Çocuğum motosikletle kaskını takmadığı için 196 TL trafik cezası yedi. Ben de bu cezayı internetten ödemek istedim. Karşıma çıkan ilk siteye tıkladım. Adımı soyadımı, kimlik numaramı ve diğer bilgilerimi yazdım ve telefonuma gelen mesaja onay verdim. Bana gelen mesajda sadece onaylamam gerektiği yazıyordu. Onaylamamın ardından peş peşe mesajlar gelmeye başladı. Farklı miktarlara tekrar onay istiyordu. Hepsini reddettim ama şüphelenip hesabıma girdiğimde 4 bin TL’min çekildiğini gördüm. Ayrıca 196 TL’lik ceza bile ödenmemişti. Resmi bir site gibi duruyordu hatta bankadan aldığım makbuzda da gelir idaresinin mührü vardı. Dolandırıldığıma emin olduktan sonra savcılığa gittim, onlar da zaten bunu teyit ettiler” dedi.
"ZATEN ÇİFTLİKBANK MAĞDURUYUM, ONU TOPARLAYAMADAN BAŞIMA BU GELDİ"
Daha önce yüzlerce kişinin mağdur olduğu Çiftlikbank dolandırıcılığında 100 bin TL kaptırdığını belirten Faruk Aslan “Zaten Çiftlikbank mağduruyum. Onu toparlamam çok uzun sürdü. 100 bin TL kadar dolandırıldım. Onu toparlayamadan karşıma böyle bir şey çıktı. Bu dolandırıcıların en yakın zamanda yakalanmalarını istiyorum. Ben her şeyden önce bu ayı nasıl çıkarabileceğimizi düşünürken bir de başımıza bu geldi” ifadelerini kullandı.
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