Çiftlik-Gümüşler Bağlantı Yolu, yıl sonunda trafiğe açılacak
Yapımına 2013 yılında başlanan ancak tamamlanamayan Niğde-Tepeköy-Çiftlik yolunun Gümüşler Kavşağı bağlantısı, bu yıl sonuna kadar tamamlanarak trafiğe açılacak. Çiftlik, yeni yolun açılmasıyla Niğde'ye en yakın kinci ilçe olacak
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Yapımına 2013 yılında başlanan ancak tamamlanamayan Niğde-Tepeköy-Çiftlik yolunun Gümüşler Kavşağı bağlantısı çalışmalarının yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor.
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11 yılın ardından yeniden yapım çalışmalarına başlanan Niğde-Çiftlik-Tepeköy yolunun 3 kilometrelik Gümüşler Kavşağı bağlantı yolu ile Niğde ile Çiftlik ilçesindeki mesafe 35 kilometreye düşecek.
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Kamulaştırma sürecinin tamamlanmasının ardından tüm hızıyla devam eden 15 metre genişliğindeki yolun tamamlanmasının ardından Gümüşler Kavşağı'ndan Tepeköy ve ardından Azatlı üzerinden Çiftlik ilçesine uzanan güzergah trafiği büyük ölçüde rahatlatacak.
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Özellikle kış mevsiminde yaşanan ulaşım zorluklarını ortadan kaldırması beklenen yolla birlikte Çiftlik ilçesinin il merkezi ile ulaşım mesafesi 35 kilometreye inecek, bu sayede Niğde merkezine en yakın ikinci ilçe olacak.
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Güzergahı kullanacak sürücüler, yolun tamamlanması ile birlikte zamandan ve yakıttan tasarruf edecek.