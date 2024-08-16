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        Haberler Gündem Güncel Çiftlik-Gümüşler Bağlantı Yolu'nda sona doğru | Son dakika haberleri

        Çiftlik-Gümüşler Bağlantı Yolu, yıl sonunda trafiğe açılacak

        Yapımına 2013 yılında başlanan ancak tamamlanamayan Niğde-Tepeköy-Çiftlik yolunun Gümüşler Kavşağı bağlantısı, bu yıl sonuna kadar tamamlanarak trafiğe açılacak. Çiftlik, yeni yolun açılmasıyla Niğde'ye en yakın kinci ilçe olacak

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 16:03 Güncelleme: 16.08.2024 - 16:03
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          Yapımına 2013 yılında başlanan ancak tamamlanamayan Niğde-Tepeköy-Çiftlik yolunun Gümüşler Kavşağı bağlantısı çalışmalarının yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor.

        • 2

          11 yılın ardından yeniden yapım çalışmalarına başlanan Niğde-Çiftlik-Tepeköy yolunun 3 kilometrelik Gümüşler Kavşağı bağlantı yolu ile Niğde ile Çiftlik ilçesindeki mesafe 35 kilometreye düşecek.

        • 3

          Kamulaştırma sürecinin tamamlanmasının ardından tüm hızıyla devam eden 15 metre genişliğindeki yolun tamamlanmasının ardından Gümüşler Kavşağı'ndan Tepeköy ve ardından Azatlı üzerinden Çiftlik ilçesine uzanan güzergah trafiği büyük ölçüde rahatlatacak.

        • 4

          Özellikle kış mevsiminde yaşanan ulaşım zorluklarını ortadan kaldırması beklenen yolla birlikte Çiftlik ilçesinin il merkezi ile ulaşım mesafesi 35 kilometreye inecek, bu sayede Niğde merkezine en yakın ikinci ilçe olacak.

        • 5

          Güzergahı kullanacak sürücüler, yolun tamamlanması ile birlikte zamandan ve yakıttan tasarruf edecek.

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