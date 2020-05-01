Muğla ve Yalova'da kumar oynarken yakalanan toplam 17 kişiye ceza kesildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan bir çiftlik evine yapılan baskında kumar oynayan 11 kişi suçüstü yakalandı.

İHA'nın haberine göre, Milas'ın Ağaçlıhöyük Mahallesi'nde yer alan bir çiftlik evinde kumar oynandığı, sosyal mesafe kuralına uyulmadığı yönünde ihbar alan Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi.

Adli makamlardan alınan izinlerin ardından gerçekleştirilen operasyonda 11 kişi kumar oynadıkları esnada suçüstü yakalandı.

Kumar oynamak için kullanılan oyun kağıtlarına ve masada bulunan paralara el konulurken, şahıslara idari yaptırım uygulandı.

YALOVA'DA 6 KİŞİYE 19 BİN TL CEZA

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde kumar oynarken yakalanan 6 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine aykırı hareket etmek suçundan toplam 18 bin 900 lira ceza kesildi.

AA'nın haberine göre, Çiftlikköy ilçesi 500 Evler Mahallesi'nde E.T'ye ait evin kumarhaneye dönüştürüldüğü ve işletildiği bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, söz konusu adrese sahur vakti operasyon düzenledi. Operasyonda E.T, A.K.E, S.A, E.Ç, N.E. ve E.Y. kumar oynarken yakalandı.

Haklarında adli tahkikat başlatılan şüphelilere sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle de toplam 18 bin 900 lira ceza kesildi.