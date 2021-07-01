Çiftlik Bank nedir? Çiftlik Bank'a ne kadar para yatırıldı? Merak konusu oldu. Türkiye genelinde 500 bine yakın üyesi olan Çiftlik Bank, kullanıcılarına para ödeme yapmamış ve bakanlık tarafından soruşturma açılmıştı. Kurucusu Mehmet Aydın ise halkın yaklaşık 511,7 milyon TL ile kayıplara karışmıştı. İşte Çiftlik Bank ile ilgili detaylar haberimizde...

ÇİFTLİK BANK NEDİR?

Çiftlik Bank adlı oyun, Mehmet Aydın tarafından Ağustos 2016'da kuruldu.

Sosyal medya oyunu olan FarmVille'den esinlenen Çiftlik Bank'ta, oyuncular farklı altın değerlerine sahip çeşitli çiftlik hayvanları satın alabiliyordu.

Ömürleri 365 gün olan hayvanlar için yem ve depo masrafı da yapmanız gerekiyordu.

Bu masrafları karşılamak için ve yetiştirdiğiniz hayvanlar karşılığında para kazanmak için oyunun Papara adı verilen dijital para sistemini kullanıyordunuz.

Oyunda satın alınan hayvanların ve yapılan üretimin ise Türkiye'nin farklı yerlerinde açılan çiftlikler, et ve süt üretimi yapan tesislerde hayata geçirileceği vaat ediliyordu.

Aynı zamanda bu tesislerden elde edildiği iddia edilen ürünler açılan bayilerde satışa çıkarıldı.

Satın alınan hayvanlardan bir yıl içinde edilecek kar ise en az yüzde 100 olarak açıklanmıştı.

ÇİFTLİK BANKA NE KADAR PARA YATIRILDI?

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) raporuna göre Çiftlik Bank'ın 2016-2017 arasında 77 bin 843 kişiden 511,7 milyon TL topladığı aktarıldı.

2018 yılında, 132 bin 222 kişiden 1 milyar 139 milyon lira toplanmıştı.

62 bin 877 kişiye 398,3 milyon TL ödeme yapılırken kalan 113,4 milyon TL'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kurulan Fame Game şirketine aktarıldığı ifade edldi.

Oradan da Çiftlik Bank'ın CEO'su ve kurucusu Mehmet Aydın'ın ve karısının şahsi hesaplarına paranın gönderildiği kaleme alındı.

Papara dışında G-pay ve Epin gibi ödeme sistemlerinden de Kıbrıs'a yaklaşık 120 milyon TL gönderildiği tespit edildi.

Mehmet Aydın, vergiden kaçınmak amacıyla şirketin merkezinin Kuzey Kıbrıs'ta kurulduğunu aktarmıştı.

SPK'nın raporunda aynı zamanda Mehmet Aydın'ın şirketlerinin zararda olduğu ortaya çıktı.

MEHMET AYDIN TESLİM OLDU!

Kurduğu 'Çiftlik Bank' ile Türk vatandaşlarını dolandırıp yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan, 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, dün gece Brezilya'da Sao Paulo Başkonsolosluğu'na teslim oldu.

Aydın, dün yayınladığı video ile Türk yargısına teslim olacağını duyurmuştu.

Aydın, "Suçsuzluğumu ve mağduriyetimi kanıtlamak için kendi hür irademle Türk yargısına teslim olacağım. Bu noktada Türk yargısına vereceği kararda ve gerçeği bulacağımıza hiç şüphem yoktur." demişti.