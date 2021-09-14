"Çiftlik Bank" davası sanığı Mehmet Aydın'ın yargılanmasına devam ediliyor

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Aydın, tutuksuz sanıklar Niyazi Karakoç, Cafer Çolak ve Koray Hasgül ile bir müşteki katıldı. Duruşmada, sanıklar ile müştekilerin avukatları da hazır bulundu.
Duruşmada bir diyeceğinin olup olmadığı sorulan Mehmet Aydın, savunmasını yazılı hazırladığını belirterek, mahkemede okumak istediğini söyledi.
Duruşmada savunmasını okuyan Aydın, yaptığının "ticaret" olduğunu savunarak, suç örgütü kurduğu iddiasının asılsız olduğunu ifade etti.
Hiçbir çalışanına kanun dışı talimatta bulunmadığını anlatan Aydın, Türkiye'de el konulan mallarının müştekilerin zararlarını karşıladığını, kendisine imkan verilirse zararları ödeyebileceğini, bu nedenle mağduriyetleri gidermek için Türkiye'de el konulan mal varlıklarının iadesini talep ettiğini söyledi.
Duruşma, Aydın'ın ifadesinin okumasıyla devam ediyor.
- Olay
Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen ve gelir getirme vaadiyle çok sayıda vatandaşın mağdur olmasına yol açtığı belirtilen sistemin kurucusu olan ve 2 yıldan fazla süre firari bulunan Mehmet Aydın, Türkiye'nin talebi üzerine Brezilya tarafından sınır dışı edilmişti.
"Tosuncuk" lakabıyla tanınan Aydın, 3 Temmuz'da saat 22.10'da getirildiği İstanbul Havalimanı'nda, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla uçakta gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen Aydın, 102 mağdurun şikayetçi olması üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcısınca ifade vermiş, ardından çıkarıldığı Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliğince "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklanmıştı.
Mehmet Aydın, Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması süren bu davada ise "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" ve "ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 22 bin 580 yıldan, 75 bin 260 yıla kadar hapisle yargılanıyor.
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