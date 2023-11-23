Nevşehir'de çifti soba ayırdı!
Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde Saliha Çiftçibaşı, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti, eşi tedavi altına alındı
Nevşehir'in Derinkuyu ilçesi Özlüce köyünde yaşayan Özcan Çiftçibaşı, gece sobadan sızan gazdan etkilenerek uyandı.
Yan odada bulunan eşi Saliha Çiftçibaşı'nı (55) kontrol eden Özcan Çiftçibaşı, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
EKİPLER HASTANEYE KALDIRDI
Adrese gelen sağlık ekipleri, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen Saliha ve Özcan çiftini Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
KADIN KURTARILAMADI
Burada Saliha Çiftçibaşı, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Özcan Çiftçibaşı'nın ise hastanedeki tedavisi devam ediyor.