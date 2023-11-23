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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çifti soba ayırdı!

        Nevşehir'de çifti soba ayırdı!

        Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde Saliha Çiftçibaşı, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti, eşi tedavi altına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 20:03 Güncelleme: 23.11.2023 - 20:03
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        Çifti soba ayırdı!
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        Nevşehir'in Derinkuyu ilçesi Özlüce köyünde yaşayan Özcan Çiftçibaşı, gece sobadan sızan gazdan etkilenerek uyandı.

        Yan odada bulunan eşi Saliha Çiftçibaşı'nı (55) kontrol eden Özcan Çiftçibaşı, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

        EKİPLER HASTANEYE KALDIRDI

        Adrese gelen sağlık ekipleri, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen Saliha ve Özcan çiftini Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        KADIN KURTARILAMADI

        Burada Saliha Çiftçibaşı, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Özcan Çiftçibaşı'nın ise hastanedeki tedavisi devam ediyor.

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