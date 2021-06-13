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Meral Yıldız'ın haberine göre, Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Hakkari Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince müşterek operasyon düzenlendi.

Operasyon sonucunda, Edremit İlçesi’nde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta Narkotik Madde Arama Köpeği “Rexo” ile birlikte yapılan aramada 455 paket halinde 256 kilo 30 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Öte yandan, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İpekyolu İlçesi’nde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta da Narkotik Madde Arama Köpeği “Magnum” ile birlikte yapılan aramada 99 paket halinde 50 kilo 815 gram eroin maddesi ele geçirildi.

İki ayrı olayda toplam 306 kilo 845 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak N.Ç. ve R.Y. isimli şahıslar gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilecek.