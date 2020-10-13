Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri'nden çiftçiye müjde! Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, kredi borçlarını düzenli bir şekilde ödeyen çiftçiler için hazırlanan Bereketli Kredi projesini tanıttı. Bereketli Kredi nedir? Bereketli Kredi'den kimler faydalanabilir? Bereketli Kredi ne zaman verilecek?

BEREKETLİ KREDİ NEDİR, KİMLER FAYDALANABİLİR?

Anadolu Ajansı muhabirine konuşan Fahrettin Poyraz: "Tarım Kredi ortaklarından geçtiğimiz yıl borcunu zamanında ödeyenlere, kullandığı kredinin yüzde 10'una kadarını, 2021 yılının ocak, şubat, mart aylarında bir yıl faizsiz olarak kullandıracağız. Bu krediyle ortaklarımız bizden tarımsal girdi anlamında ihtiyacı olan gübre, ilaç, akaryakıt ve diğer tarımsal girdileri 10 bin liraya kadar faizsiz olarak alabilecekler. Geçen sene 100 bin lira kredi kullanan ortağımız 10 bin lira sıfır faizli kredi kullanabilecek." dedi.