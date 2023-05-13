İHA

300 dekar alanda çeltik ekimi yapan Halit Gömeç, topraktan sofraya kadar uzanan yolculukta çeltik ekiminin imece usulü ile su dolu tarlalar içindeki meşakkatli serüvenine başladı.

Gömeç, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, havaların yağışlı gitmesinden dolayı toprak sürme işlemini yapamadıklarını belirtti. Tarlalara su verdiklerini ifade eden Gömeç, "Suyla birlikte traktörlerle çapa yapıyoruz. Yağıştan dolayı bu sene de böyle oluyor. Tabii biz de arkasından tohumlama diğer işçiliklerini yapıyoruz. Böylelikle ekim normal hızında gidiyor, yani yapabildiğimiz kadar. Yağışlar nedeniyle toprak işlemesinden zor olduğunda bir hafta uzayacak" dedi.

Fazla yağmurun toprak işlemede sıkıntı çıkardığını, bunun da maliyeti artırdığını vurgulayan Gömeç, "4 kardeş 300 dönüm yer ekiyoruz. İşte amcam yapıyor, diğer komşum var yapıyor. Her şey hava şartlarına bağlı. İnşallah bol bereketli bir yıl ve ürün sezonu olur" diye konuştu.

1976 yılında yapılan su kanalının aradan geçen uzun süreden dolayı artık yeterli işlevi görmediğini anlatan Gömeç, şunları kaydetti:

"2500 dönüm arazi sulayan bir kanal. Bu da haliyle zaman aşımına yani yaklaşık bir 50 senelik bir periyot geçti. Kanalım tahrip oldu, biz bunu 8-10 yıldır dile getiriyoruz. Kanalımız berbat, bir beton kanal yapılmasını istiyoruz. Yani bir türlü bir çözüm bulunamadı. Yani yaklaşık bir tamamı beş kilometre bir kanal. İnşallah pazartesi günü, salı gün kim gelirse iktidara, kim olursa ondan bekliyoruz artık."

Geçen yıl rekoltenin güzel olduğunu anlatan Gömeç, "Geçen sene rekoltemiz çok güzeldi. Yani bizde güzel gitti. Yani çok güzel bir ürün elde ettik. Bir de yani devletimiz, hükümetimizde güzel bir fiyat verdi, cumhurbaşkanımız da geçen sene. 14 lira gibi çiftçiyi memnun edecek bir fiyat. Memnunuz yani yine de tabii ki ülkenin yani enflasyon şartlarına göre ülkenin durumuna göre. Her şey mevsim şartına bakar. Yani hep bu pirinç işi mevsime bakıyor. Bak görüyorsunuz buz gibi bir hava var. Yani güneş var ama esinti soğuk. Sanki nisan ayı gibi. Diyelim ki, yaz ayını temmuz, ağustosta yaşayacakken eylül, ekimde yaşıyoruz. Mevsim şartları biraz sıkıntı yani. Biraz çeltikte son hele 5-6 yıldır gece gündüz sıcak aralıkları farklılığı çok açık arası. Hayırlısı bakalım. Allah neyi nasip ettiyse onu alırız" diye konuştu.

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