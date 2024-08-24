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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Yumaklı: Çiftçilerimize, üreticilerimize hayırlı olsun - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Yumaklı: Çiftçilerimize, üreticilerimize hayırlı olsun

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal desteklemelere ilişkin paylaşımda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2024 - 10:10 Güncelleme: 24.08.2024 - 10:10
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        "Çiftçilerimize, üreticilerimize hayırlı olsun"
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        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

        "2024 Yılında Yapılacak Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemeler ile Diğer Bazı Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar" Resmî Gazete’de yayımlandı. Çiftçilerimize, üreticilerimize hayırlı olsun. Çiftçilerimizin 2024 yılındaki üretimleri için vereceğimiz bu destekler, Bitkisel Üretim Planlaması öncesinde eski modele göre açıkladığımız son destek kararımızdır. Bitkisel üretimde planlamaya 2024-2025 üretim dönemiyle başlayacağız. Bundan sonra uygulayacağımız yeni modelde çiftçilerimiz, üretim dönemi başlamadan önce hangi ürüne ne kadar destek alacağını önceden bilecek. Çiftçilerimizin 2025 yılındaki üretimlerini kapsayacak desteklerimizi de önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Çiftçilerimize bereketli bir üretim dönemi diliyorum."

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