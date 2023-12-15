Çiftçilerin merakla beklediği çiftçileri destekleme ödemeleri başladı. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, 2 milyar 32 milyon 291 bin liralık tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını bildirdi. Peki, çiftçileri destekleme ödemeleri ne kadar ve hesaplara ne zaman yatacak? İşte, detaylar...