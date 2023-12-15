Çiftçileri destekleme ödemeleri başladı!
Çiftçilerin heyecanla beklediği çiftçileri destekleme ödemeleri için beklenen açıklama geldi. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, ödemelerin başladığını belirtti. Peki, ödemeler ne zaman hesaba yatacak? İşte, detaylar...
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Çiftçilerin merakla beklediği çiftçileri destekleme ödemeleri başladı. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, 2 milyar 32 milyon 291 bin liralık tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını bildirdi. Peki, çiftçileri destekleme ödemeleri ne kadar ve hesaplara ne zaman yatacak? İşte, detaylar...
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ÇİFTÇİLERİ DESTEKLEME ÖDEMELERİ 15 ARALIK'TA YAPILIYOR
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşım yaptı. Yumaklı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;
2 milyar 32 milyon 291 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun.
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ÇİFTÇİLERİ DESTEKLEME ÖDEMELERİ NE KADAR?
- Süt desteği 1 milyar 27 milyon 376 bin lira,
- Tarımsal sulama amaçlı su kullanım hizmet bedeli desteği 349 milyon 942 bin 730 lira,
- Hastalıktan ari işletme desteği 349 milyon 209 bin lira,
- Hayvan gen kaynakları desteği 170 milyon 237 bin 640 lira,
- Kırsal kalkınma yatırım desteği 43 milyon 439 bin 336 lira,
- Tarımsal yayım ve danışmanlık desteği 30 milyon 96 bin lira,
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- İpekböceği desteği 29 milyon 769 bin 50 lira,
- Tiftik üretimi desteği 24 milyon 620 bin 244 lira,
- Küpe uygulama desteği 3 milyon 782 bin lira,
- Düve alım desteği 2 milyon 592 bin lira,
- Atık desteği 1 milyon 227 bin lira olarak belirlendi.
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ÇİFTÇİLERİ DESTEKLEME ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATIRILACAK?
Söz konusu destekleme ödemeleri, kimlik numarasının son hanesi 4-6-8 ve vergi numarasının son hanesi 1-3-4-5-6-7-8-9 olanlar için bugün (15 Aralık 2023) saat 18.00'den sonra, kimlik ve vergi kimlik numarasının son hanesi 0-2 olanlar için ise 22 Aralık saat 18.00'den sonra hesaplara aktarılacak.