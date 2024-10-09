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        Haberler Gündem Güncel Çiftçilere "toprak işlemesiz tarım" önerisi! | Son dakika haberleri

        Çiftçilere "toprak işlemesiz tarım" yöntemine geçilmesi önerisi!

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halim Orta, üreticilere, toprak yapısını zenginleştirerek verimi artıran ve enerji maliyetlerini düşüren "toprak işlemesiz tarım" yöntemine geçmeleri tavsiyesinde bulundu. Tarım arazilerinin işlenmesinin toprağa zarar verdiğini belirten Orta, toprağa tarım aletleriyle yapılan müdahalelerin yarardan çok zarara neden olduğunu vurguladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 16:55 Güncelleme: 09.10.2024 - 16:55
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        Çiftçilere "toprak işlemesiz tarım" önerisi!
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        Trakya Üniversitesi'nde düzenlenen bir kongreye katılmak için Edirne'ye gelen Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halim Orta, tarım topraklarının korunması amacıyla farklı uygulamaların hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

        Tarım arazilerinin işlenmesinin toprağa zarar verdiğini belirten Orta, fazla işlenen toprağın su geçirme oranının azaldığını, yüzeysel akışın hızlanmasından dolayı erozyon yaşandığını vurguladı. Orta, toprak işlemesiz tarıma geçilmesinin tarımda sürdürülebilirlik açısından çok önemli olduğunu ifade etti.

        Toprağa daha az müdahale edilmesi gerektiğini dile getiren Orta, "Toprağı sürmeden, işlemeden, havalandırmadan ve mümkün olduğunca içerisindeki su miktarını ve organik madde miktarını azaltmadan işleyerek konvansiyonel yöntemlerden vazgeçmemiz gerekli." dedi.

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        "BALKAN ÜLKELERİ YAKLAŞIK 10 YILDIR YAPIYOR"

        Orta, toprağa tarım aletleriyle yapılan müdahalelerin yarardan çok zarara neden olduğunu dile getirdi. Toprak işlemesiz tarımda anız ekimi yapıldığını belirten Orta, şunları kaydetti:

        "Toprak işlemesiz tarımı komşu Balkan ülkeleri yaklaşık 10 yıldır yapıyor. Biz ülke olarak henüz deneme çalışmalarındayız. Bu yöntemde tarlaya kesinlikle pulluk sokmuyoruz ve toprağı devirerek işlemiyoruz. Örneğin buğdayı biçtikten sonra arkasından hiç sürmeden anıza yem bitkisi ya da toprağın azot miktarını artırıcı bir bitki ekiyoruz. Sonra mart, nisan ayı gibi o bitkiyi biçerek toprak üstünde bırakıyoruz. Yine toprağa tarım aleti sokmadan yazlık bitki olarak ayçiçeği ya da mısırı ekiyoruz. Böyle yıllar geçtikçe toprağın yapısı değişiyor. Toprağın içerdiği organik madde, su miktarı ve verimlilik potansiyeli yüksek derecede artıyor. Toprağın kokusu bile değişiyor."

        "VERİM VE KALİTE ARTIYOR"

        Prof. Dr. Orta, toprak işlemesiz tarım yönteminin belli bir süre uygulandıktan sonra toprak yapısını zenginleştirdiğini söyledi. Toprak işlemesiz yöntemin enerji maliyetlerini düşürdüğünü ve pek çok avantaj sağladığını aktaran Orta, şöyle devam etti:

        "Bu topraklarda suyu tutmak ve ürün yetiştirmek çok kolay. Toprak işleme olmadığı için maliyetler düşüyor. 3-5 yıl sonunda tarım toprağı güzel bir kıvama geliyor, görüntüsü ve kokusu bile bir başka oluyor. Toprağı iyileştiren, sağlığını artıran bir yöntem. Verimde belirli bir zaman sonra günümüzdeki toprak işlemeli tarıma kıyasla hiçbir düşüş olmuyor. Verim ve kalite artıyor. Bu sistemi üreticilere öneriyorum ve kesinlikle hızlı bir şekilde geçiş yapmamız lazım."

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