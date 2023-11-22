Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi olan emekli çiftçilere 5000 TL ikramiye ödemesinde son gelişmeler gündemdeki yerini almaya devam ediyor. Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılına özel olarak 12,2 milyon emekliye 5 bin TL ikramiye ödemesi yapılırken Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kaydı olan emekli çiftçiler kapsama alınmadı. 11 ile 14 Kasım günleri arasında gerçekleştirilen 61 milyar TL'lik ikramiye ödemesinin ardından "Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi olan emekli çiftçilere 5 bin TL ikramiye verilecek mi, ne zaman?" sorusu yanıtını arıyor. İşte Mazot ve gübre desteği alan çiftçilere 5 bin TL emekli ikramiyesi ödemesi son dakika gelişmeleri...