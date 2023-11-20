ÇKS'ye kayıtlı emekli çiftçilerin, çalışmayan emeklilere ödenen 5 bin liralık ikramiyeden mahrum kaldığını ifade eden Ocaklı, "Geliri yetmediği için çalışmak durumunda kalan çiftçilere, tarlasında günübirlik turizm amaçlı herhangi bir konaklama yeri yapan insanlara ek gelirleri olduğu için 5 bin lirayı da vermiyorsunuz. Bu büyük bir haksızlık, bunun düzeltilmesi lazım." diye konuştu.