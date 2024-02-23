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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Çiftçilere destek ödemesi - İş-Yaşam Haberleri

        Çiftçilere destek ödemesi

        Tarım ve Orman Bakanlığınca 50 milyon 900 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 23:12 Güncelleme: 23.02.2024 - 23:32
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        Çiftçilere destek ödemesi
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        Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya platformu X'ten yapılan paylaşımında, tarımsal destek ödemelerine ilişkin bilgi verildi.

        Paylaşımda, 50 milyon 900 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağı belirtildi.

        Ödemeler kapsamında kırsal kalkınma yatırım desteği olarak 13 milyon 838 bin 744 lira, sertifikalı fidan kullanım desteklenmesi kapsamında 24 milyon 877 bin 104 lira, hayvan gen kaynakları desteği olarak 11 milyon 770 bin 500 lira ve sertifikalı tohum kullanım desteği olarak 413 bin 652 lira ödeme yapılacağı bilgisi paylaşımda yer aldı.

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