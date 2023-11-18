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        Haberler Gündem ÇİFTÇİLERE 5000 TL İKRAMİYE SON DURUM | Mazot ve gübre desteği alan çiftçilere 5 bin TL ikramiye ödenecek mi?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Mazot ve gübre desteği alan çiftçilere 5 bin TL ikramiye ödenecek mi?

        12 milyonu aşkın çalışmayan emekliye Cumhuriyet Bayramı'nın 100.yılına özel olarak 5 bin TL ikramiye ödemesi yapıldı. Toplamda 61 milyar TL emekli ikramiye ödemesi 11-14 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirildi. Dul ve yetimlerin dahil edildiği ikramiye ödemesinden Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kaydı olanlar yararlanamamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ÇKS kaydı olan emekli çiftçiler için yeni talimat verdi. İşte Mazot ve gübre desteği alan çiftçilere 5 bin TL ikramiye ödemesine ilişkin son dakika gelişmeleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2023 - 13:05 Güncelleme: 18.11.2023 - 13:05
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        • 1

          Cumhuriyet'in 100.yılına özel olarak çalışmayan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödemesi gerçekleştirildi. 12.2 milyon emeklinin 5000 TL ikramiye ödemeleri 11-14 Kasım günleri arasında gerçekleştirildi. Bir defaya mahsus olarak ödenen emekli ikramiyesinden dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar da yararlandı. Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi sahibi olan emekliler ikramiye kapsamının dışında bırakılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan konuya ilişkin talimat geldi. İşte çiftçilere emekli ikramiyesinde son durum...

        • 2

          ÇALIŞMAYAN EMEKLİLERE İKRAMİYE ÖDEMESİ YAPILDI!

          5 bin TL emekli ikramiyesi ödemeleri 12.2 milyon çalışmayan emeklinin hesabına yatırıldı. Emekli olup çalışmaya devam eden vatandaşların kapsam dışında bırakıldığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyeleri tek seferlik olarak ödendi.

          SGK ödemeleri 11-12-13 Kasım'da, Bağkur ödemeleri 14 Kasım'da yapıldı. Dul ve yetimlere ise bu tutarın aylıktaki hisseye göre yapılması 11 Kasım gününden itibaren yapıldı.

        • 3

          ÇKS BELGESİ NEDİR?

          Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS), Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından oluşturulan çiftçilerin kayıt altına alındığı tarımsal veri tabanıdır.

        • 4

          ÇKS KAYDI OLAN EMEKLİLER İKRAMİYEDEN YARARLANAMADI!

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak bir defaya mahsus olmak üzere emeklilere 5000 TL ikramiye ödemesi yapılacağını açıklamıştı. ÇKS kaydı olan emekli çiftçiler 5 bin TL emekli ikramiyesinden yararlanamadı.

        • 5

          CHP'DEN ÇİFTÇİLERE İKRAMİYE TALEBİ!

          CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı emekli çiftçilerin de 5 bin liralık ikramiyeden yararlandırılmasını istedi.

        • 6

          ÇKS'ye kayıtlı emekli çiftçilerin, çalışmayan emeklilere ödenen 5 bin liralık ikramiyeden mahrum kaldığını ifade eden Ocaklı, "Geliri yetmediği için çalışmak durumunda kalan çiftçilere, tarlasında günübirlik turizm amaçlı herhangi bir konaklama yeri yapan insanlara ek gelirleri olduğu için 5 bin lirayı da vermiyorsunuz. Bu büyük bir haksızlık, bunun düzeltilmesi lazım." diye konuştu.

        • 7

          ÇKS KAYDI OLAN EMEKLİ ÇİFTÇİLER İKRAMİYE ALACAK MI?

          Çiftçilere ikramiye ödemesi konusunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletildiği iddia edilirken ÇKS sistemine kayıtlı emekli çiftçiler ile ilgili bir düzenleme yapılmasının doğru olacağının dile getirildiği söylendi.

        • 8

          RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI!

          Konuya ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Resmi bir açıklama yapıldığında haberimizde yer alacak.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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