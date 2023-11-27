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        Haberler Gündem ÇİFTÇİLERE 5 BİN TL EMEKLİ İKRAMİYESİ: 2023 ÇKS kaydı olan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemesi ne zaman yapılacak ve kimlere verilecek?

        Çiftçiler de 5 bin TL emekli ikramiyesi alacak! ÇKS kaydı olan emeklilere ikramiye ödemesi ne zaman yapılacak?

        ÇKS'li emeklilere 5 bin TL ikramiye ödeme tarihleri ve şartları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son dakika açıklamalarının ardından gündeme geldi. Çalışmayan 10 milyondan fazla emekliye 5 bin TL Cumhuriyet'in 100. yılı ikramiyesi yapılırken çalışan ve ÇKS'li emekliler kapsam dışı bırakılmıştı. Çalışmada kapsamın genişletileceğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm emeklilerin 5000 TL ikramiye ödemesinden yararlanacağını duyurdu. İşte 2023 Çiftçi Kayıt Sistemi kayıtlı ÇKS'li çiftçilere 5 bin TL emekli ikramiyesi ödeme tarihleri, şartlarına ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2023 - 17:09 Güncelleme: 27.11.2023 - 17:09
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        • 1

          Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir defaya mahsus olarak ödenen 5 bin TL emekli ikramiyesinde kapsam genişliyor. 10 milyondan fazla çalışmayan SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 5000 TL emekli ikramiye ödemesi 11-12-13 Kasım'da gerçekleştirildi. Çalışan emekliler ve Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı emekliler ikramiye ödemesi alamamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplamda 4 milyon 680 bin çalışan emekli ve ÇKS'lilere 5000 TL ikramiye ödemesi yapılacağını açıkladı. Yeni düzenleme ile birlikte toplamda 15 milyon 120 bin emeklinin tümünün ödemeleri gerçekleşecek. İşte 2023 ÇKS'li emeklilere 5 bin TL ikramiye ödeme tarihleri hakkında merak edilenler...

        • 2

          ÇKS KAYDI OLAN EMEKLİLER İKRAMİYEDEN YARARLANAMAMIŞTI

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak bir defaya mahsus olmak üzere emeklilere 5000 TL ikramiye ödemesi yapılacağını açıklamıştı. ÇKS kaydı olan emekli çiftçiler 5 bin TL emekli ikramiyesinden yararlanamadı.

        • 3

          ÇALIŞAN EMEKLİLERE İKRAMİYE İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

          AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çalışan emeklilere de 5 bin TL verilmesine ilişkin detaylı bir çalışma var. Kapsamı ve detayları çalışma sonrasında ortaya çıkacak" açıklamasında bulundu.

        • 4

          ÇALIŞAN EMEKLİLERE İKRAMİYE NE ZAMAN VERİLECEK?

          Teklifin yasalaşması ile birlikte Aralık ayının 15’inden sonra daha önce kapsam dışı kalan emekliler ikramiyelerini almış olacaklar. Böylelikle 12.2 milyon çalışmayan emekliye kapsayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi, yeni düzenleme ile birlikte 15 milyon 120 bin emeklinin tamamına ödenmiş olacak. Yasa çıkana kadar emekliye ayrılmış olanlar da ikramiye imkânından yararlanacak.

        • 5

          MECLİS'E GELİYOR

          Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı üzerine iki bakanlık çalışmalarını tamamladı. Kanun teklifi 28 Kasım'da TBMM’ye gelecek ve torba yasaya 80. Madde olarak eklenecek. Daha önceki uygulamadan yararlanamayan çiftçi ve Bağ-Kur'lu esnaf emeklileri ile birlikte 4 milyon 689 bin emekli de bir kereye mahsus 5 bin TL ikramiye alacak.

          Teklifin yasalaşması ile birlikte Aralık ayının 15’inden sonra daha önce kapsam dışı kalan emekliler ikramiyelerini almış olacaklar. Böylelikle 12.2 milyon çalışmayan emekliye kapsayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi, yeni düzenleme ile birlikte 15 milyon 120 bin emeklinin tamamına ödenmiş olacak. Yasa çıkana kadar emekliye ayrılmış olanlar da ikramiye imkânından yararlanacak.

        • 6

          CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EMEKLİ İKRAMİYESİ AÇIKLAMASI

          Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli ikramiyesine ilişkin,

          "Emeklilerimizin yükünü hafifletmek amacıyla geçen ay bir kereye mahsus 5 bin lira ödeme kararı almıştık. Kanun teklifimiz Meclisimizin onayından geçti ve çalışmayan emeklimizin hesabına ödemeleri yatırıldı. Açıkçası emeklilerimizin bir kısmının dışarıda bırakılması içimize sinmeyen ve hakkaniyetli bulmadığımız durumdu. Bunun çiftçi ve esnaf emeklilerimizin içinde yer aldığı bir gönül kırgınlığına sebep olduğunu üzüntüyle müşahade ettik." ifadelerini kullandı.

        • 7

          "4 MİLYON 680 BİN EMEKLİ FAYDALANACAK"

          Erdoğan ilk düzenlemeden yararlanamayan çiftçi ve Bağ-Kur’lu esnaf emeklisi başta olmak üzere 4 milyon 680 bin emeklinin tek seferlik ikramiyeden faydalanacağını duyurdu.

          Erdoğan, açıklamasına şu sözlerle devam etti; Çalışma ve Maliye Bakanlığımıza gerekli düzenleme ve düzeltmelerin yapılması talimatı verdik. Bakanlarımız hazırlıklarını bugün itibariyle tamamladılar. İnşallah önümüzdeki hafta teklifimizi meclisimize sunacağız. 4 milyon 689 bin emeklimizin de tek seferlik 5 bin lira ödeme imkanından faydalanmalarını sağlayacağız. Böylece 15 milyon 120 bin emeklimizin tamamına bir defaya mahsus ödeme gerçekleştirmiş olacağız.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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