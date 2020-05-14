14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü bugün kutlanıyor. Çiftçilik şüphesiz ekonominin en önemli çarkları arasında yer alırken, bir tarım ülkesi olan Türkiye'de çok daha kıymetli. Sizde en güzel 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü mesajları ve sözleri ile bu önemli günü kutlayın. Ayrıca Mustafa Kemal Atatürk'ün çiftçilik ile ilgili söyledi ve tarihe damga vuran sözleri tekrar hatırlayın. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun...