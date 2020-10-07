Çiftçi Yaşar'ın antik tiyatroda "sahne alma" hayali gerçek oluyor

Çoğunluğu seracılıkla geçimini sağlayan Yeşilköy Mahallesi'nde yaşayan 54 yaşındaki Yaşar Kelek, önceden köy statüsündeki mahallede 30 yıl önce kurulan halk tiyatrosunda sahne almaya başladı.
Mahallelerindeki berber, çiftçi, bakkal, tüpçü, ev hanımlarıyla birçok tiyatro oyununa imza atan Kelek, yaz aylarında ise geçimini sağlamak için 18 yıldır Patara Antik Kenti'ndeki kazı ve restorasyon çalışmalarında işçi olarak görev yapıyor.
Uzun yıllardır antik tiyatronun restorasyon çalışmalarına katılan Kelek'in, "Bir gün ben de burada belki sahne alırım" hayali gerçeğe dönüşüyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020 yılı temasını "Patara" olarak belirlemesinin ardından antik tiyatroda yoğunlaşan restorasyon çalışmaları sona erdi.
Çeşitli etkinliklere ev sahibi yapmaya başlayan antik tiyatroda, Yeşilköy Halk Tiyatrosu da Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle 10 Ekim'de "Kanlı Nigar' oyunuyla sahne alacak.
Yıllardır hayalini kurduğu tiyatro sahnesine çıkacak olmanın heyecanını yaşayan Kelek, oyuna antik kentteki kazı çalışmaları sırasında işçi arkadaşlarına zaman zaman yaptığı küçük provalarla hazırlanıyor. Kelek'in tek kişilik mini gösterileri işçi ve arkeologların beğenisini kazanıyor.
- "En iyi performansımızı burada sergileyeceğiz"
Yaşar Kelek, AA muhabirine, mahalle sakinleri olarak 30 yıldır klasik köy hayatı dışında bir de tiyatro yaşamlarının olduğunu söyledi.
Hayatının oldukça yoğun geçtiğini ifade eden Kelek, kışları seralarda zorlu bir üretim sürecinde olduğunu dile getirdi.
Üretim sezonu biter bitmez Patara Antik Kenti'nde işçi olarak görev yaptığını anlatan Kelek, şöyle konuştu:
"Yaklaşık 4-5 ay burada 40 derece sıcağın altında bir arkeolog titizliğiyle görev yapıyorum. Antik tiyatroda çalışırken sahneye bakarak 'Umarım bir gün ben de burada performansımı sergilerim' diye hayal kuruyordum. Hayalimin gerçekleşeceğini öğrenince büyük mutluluk yaşadım. Çok heyecanlıyım. En iyi performansımızı burada sergileyeceğiz. Tiyatro bana ve mahalleliye yeni ufuklar açtı, kültürel zenginlik kattı. Tiyatro, mahallemizin çok sevdiği kültürel bir etkinlik haline geldi. Ünlü sanatçı ve yönetmen Müfit Kayacan'ın destekleriyle oyunlarımızı sahneliyoruz. Mahallemize kültürel katkıda bulunmak için her şeyi yapıyoruz."
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